هشام آمنة: 8 دورات تدريبية وورش عمل لرفع مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتدريب وبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تضمنت الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 7 دورات تدريبية، يستفيد منها 210 من المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، كما تتضمن الخطة التدريبية ورشة عمل للمراكز التكنولوجية تشرف عليها إدارة التحول الرقمي بالوزارة ووزارة التخطيط، ويستفيد منها 84 متدرب.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية تركز على عدة مجالات منها القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التعامل مع المواطنين بلغة الإشارة، وتطوير خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور في المراكز التكنولوجية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدورة التدريبية التي ينفذها مركز سقارة للتدريب هذا الأسبوع لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تتناول المراكز التكنولوجية ودورها في تطوير الخدمات الحكومية بمراكز ومدن وقرى مصر، وكيفية إعداد مؤشرات قياس الأداء في هذه المراكز، والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه هذه المراكز وكيفية التعامل معاها، ويستفيد من هذه الدورة 30 متدرب من المحافظات.