رئيس «زراعة النواب» فى صالون التنسيقية: تفتيت الحيازة تحديات تواجه ملف الأمن الغذائى

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولد ليكون عملاقا، ويمثل إضافة حقيقية للحياة السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "الزراعة والأمن الغذائي".

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: "نواجه تحديات عالمية متلاحقة بدأت بجائحة فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على دول العالم، ونواجه الآن التغيرات المناخية التي ستنعكس بالضرورة على قطاع الزراعة".

ووجه رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الشكر للقيادة السياسية على الإجراءات السريعة التي أعلنت عنها للتخفيف من آثار الأزمة، مشيرا إلى الأزمات التي تشهدها دول العالم.

ولفت إلى التحديات التي تواجه الدولة في ملف الأمن الغذائي، وهي الزيادة السكانية وتفتيت الحيازة الزراعية، موضحا أن الحكومة لجأت لحلول متنوعة منها التوسع الأفقي والرأسي، بالإضافة إلى الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية.

وقال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: "واجهنا مشاكل مثل التعدي على الأراضي الزراعية ووصلت ذروتها وقت الثورة عام 2011، و كان لزاما علينا إصدار قانون يغلط التعدي على الأراضي الزراعية، ومعالجة أوضاع سابقة.

وأشار الحصرى إلى التعديلات التي تم إدخالها على قانون الزراعة، والتي شددت العقوبات على جريمة التعدى على الأرض الزراعية، قائلا: «العقاب طال المقاول والمهندس واعتبره فاعل أصلي للجريمة».

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أهمية رفع الوعي بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، بالتوازي مع تشديد العقوبة.

وطالب بضرورة الاستفادة من التطور العلمي في تعظيم الاستفادة من الأراضي المنزرعة، عبر مراكز الاستشعار عن بعد، مشيرا إلى أن الزراعة الذكية هي الحل ولها دور كبير في زيادة الإنتاجية.

وانتقد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وضع قطاع التعاونيات، قائلا: "ترهل بشكل كبير وتخلى عن دوره الحقيقي وعليه أن يوفر للفلاح احتياجاته".

وشدد على ضرورة تكاتف كل الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية والأعلاف (الذرة وفول الصويا) والتوسع في المحاصيل الزيتية والصادرات ودعم المصدرين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقضايا الوطن والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

شارك في صالون التنسيقية الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، وتدير الصالون الإعلامية آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.