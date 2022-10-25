النائب محمد السباعي في صالون التنسيقية: توعية الفلاح بأهمية التوسع في نظم الرى الحديث ضرورة

أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة الاهتمام بالتعليم الزراعي في جميع القطاعات، ودعم كليات الزراعة وتوفير الإمكانيات للتطبيق العملي على أرض الواقع، بالإضافة إلى خلق ثقافة تقدر وتدعم التعليم الزراعي.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "الزراعة والأمن الغذائي" .

كما أكد أهمية دعم أقسام الموارد المائية، بحثا عن حلول واقتراحات خارج الصندوق بما يدعم ملف الأمن المائي والغذائي، بالإضافة إلى التوسع في نظم الرى الحديث.

وشدد النائب محمد السباعي على ضرورة توعية الفلاح بأهمية التوسع في نظم الرى الحديث، قائلا: الدولة وفرت قروض بدون فائدة للتحول من الري التقليدي للري التقليدي للحديث عبر وسائل تحفيزية، وينقصنا رفع الوعي، وشرح الأمر للفلاح، وهذا دور نقابة الفلاحين والأحزاب وغيرها من المؤسسات.

وأشار النائب محمد السباعي إلى ضرورة دعم البحث العلمي لتحقيق الربح وتحسين دخل الفلاح.

شارك في صالون التنسيقية د. محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، وأدارت الحوار الإعلامية آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.