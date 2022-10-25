اليوم.. التنسيقية تنظم ورشة عمل عن «التمويل المناخي استعدادا لقمة المناخ 27»

في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وسعيها الدائم لمناقشة أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري بين المتخصصين وأعضاء التنسيقية، تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل بعنوان "التمويل المناخي استعدادا لقمة المناخ 27".

وتتناول الورشة مناقشة محاور التمويل المناخي في قطاعات البنوك والطاقة المتجددة، مخاطر الاستثمار في السواحل الشمالية، تنمية التمويل الأخضر في الموازنة العامة، قرار هيئة الرقابة المالية بإلزام الشركات المسجلة بالبورصة في عمل تقرير استدامة سنوي، ولماذا وضعت مصر علي أولويات قمة المناخ 27 أجندة التمويل المناخي، وذلك بحضور عدد من المتخصصين في ذلك الملف بالإضافة إلى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النواب بغرفتي مجلسي النواب والشيوخ.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.