الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفاة المحامى فريد الديب

فريد الديب
فريد الديب
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توفي المحامي فريد الديب، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

مَن هو فريد الديب؟

فريد الديب من مواليد حي القلعة في القاهرة، في 23 أكتوبر 1943، وتلقى تعليمه الابتدائي وحفظ القرآن الكريم بكتّاب السيدة زينب، والتحق بكلية الحقوق 1958، وتخرج فيها عام 1963 بتقدير جيد جدًا.

عيّن الديب وكيلًا للنيابة العامة في جنوب القاهرة، ثم وكيلًا للنيابة بالوايلي ثم شرق القاهرة، ونيابة سوهاج ثم أُدين في مذبحة القضاة عام 1969، وتم استبعاده و127 قاضيًا وعضوًا للنيابة.

عمل بعدها فريد الديب في وزارة العمل ثم بجامعة الدول العربية، حيث المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة.

بدأت رحلته في المحاماة منذ عام 1971، وفي 22 من شهر فبراير لعام 2011 تولى الديب الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضايا فساد.

وبعد ثورة 25 يناير، تولى فريد الديب الدفاع عن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعائلته.

وتوفي الديب اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.

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