ضبط 754 عنصرا إجراميا بالمحافظات خلال أسبوع

استهدفت وزارة الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 754 عنصرا بنطاق مديريات أمن (الجيزة أسيوط – الغربية – الدقهلية – السويس – كفر الشيخ – دمياط – الشرقية – القليوبية – قنا – جنوب سيناء – الأقصر – البحر الأحمر – الإسكندرية – بورسعيد – المنيا – سوهاج – الوادى الجديد – المنوفية – أسوان – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – بنى سويف).

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (302 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وذلك خلال أسبوع.