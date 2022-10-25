الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 754 عنصرا إجراميا بالمحافظات خلال أسبوع

اجهزة الامن
اجهزة الامن
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استهدفت وزارة الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 754 عنصرا بنطاق مديريات أمن (الجيزة أسيوط – الغربية – الدقهلية – السويس – كفر الشيخ – دمياط – الشرقية – القليوبية – قنا – جنوب سيناء – الأقصر – البحر الأحمر – الإسكندرية – بورسعيد – المنيا – سوهاج – الوادى الجديد – المنوفية – أسوان – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – بنى سويف).

تم ضبط المتهمين  وبحوزتهم (302 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وذلك خلال أسبوع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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