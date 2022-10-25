الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 35 متهما فى قضية «كفن عين شمس».. اليوم

محكمة
محكمة
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 35 متهمًا من عائلة المرغنية في القضية المعروفة إعلاميًا كفن عين شمس على خلفية اتهامهم احتجاز مواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وفرض السيطرة وأعمال البلطجة، لاستكمال المرافعة.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين هددوا عائلة المجنى عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب فى نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضي لعقده.

وأضاف أمر الإحالة، أنه في هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.

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