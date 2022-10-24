الإثنين 24 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدون خسائر فى الأرواح.. إخماد حريق فى منزل بمركز ببا ببنى سويف

حريق
حريق
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نشب حريق مساء اليوم الإثنين داخل منزل بعزبة يعقوب التابعة لقرية الضباعنة بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، وقد نجح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه وإخماده فور الانتقال لمكان الحادث.

لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل منزل بعزبة يعقوب التابعة لقرية الضباعنة بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء والإسعاف إلي موقع البلاغ، والسيطرة عليه.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق الذى اندلع داخل غرفة بها تبن وبعض الأخشاب .

السيطرة على الحريق اللواء أسامة حلمى مدير بني سويف ببا ببني سويف تحرير محضر خسائر في الأرواح حريق داخل منزل

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وائل لطفي

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