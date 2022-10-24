الإثنين 24 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مصرع شقيقتين بسبب ماس كهربائي بالفشن

جثة
جثة
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تباشر الجهات المختصة، تحقيقاتها في واقعة مصرع شقيقتين مساء اليوم الاثنين صعقا بالكهرباء أثناء تشغيل سخان كهربائي بمنزلهما في أحد قرى مركز الفشن التابع لمحافظة بنى سويف.

 

كان قد تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزى، يفيد وصول كل من مروة م 17عاما، وشقيقتها فاطمة 15عاما مقيمتان بقرية نزلة أقفهص التابعة لمركز الفشن جثة هامدة  نتيجة  الصعق بالكهرباء.

 

 وتبين من أقوال أهلية الضحايا، أن الوفاة نتيجة استخدام إحدى الفتيات السخان الكهربائى بالمنزل، وعندما تعرضت  للصعق حاولت شقيقتها  إنقاذها صعقت معها  بالكهرباء.

 

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاستصدار تصاريح الدفن.

 

إحدى الفتيات الصعق بالكهرباء السخان الكهربائي اللواء أسامة حلمي تحرير محضر أمن بني سويف محافظة بني سويف مدير أمن بني سويف مركز الفشن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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