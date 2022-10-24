الإثنين 24 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط ديلر دسوق قبل ترويج 75 لفافة هيروين

هيروين
هيروين
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ألقت أجهزة البحث الجنائي بكفر الشيخ القبض على متهم بحيازته 75 لفافة هيروين، قبل ترويجها على عملائه بمركز دسوق.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدى، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات بقيام عاطل بترويج مخدر الهيروين على زبائنه بنطاق مدينة دسوق، وتم إعداد خطة محكمة لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة له، وتبين أنه "ا.ا.ط".38 سنة، عاطل "مسجل خطر، حيث تم ضبطه متلبسا أثناء ترويجه الهيروين على زبائنه بمدينة دسوق، وبحوزته 75 لفافة هيروين، ومبلغ مالى وتليفون محمول.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة برقم 13065 جنايات قسم شرطة دسوق لسنة 2022، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

البحث الجنائي اللواء خالد عبد السلام بدر اللواء خالد المحمدي ترويج مخدر الهيروين مدير أمن كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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