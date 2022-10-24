حى أول وثالث بالإسماعيلية يواصل عمليات شفط مياه الأمطار

تابعت الوحدة المحلية لحي أول، أعمال النظافة اليومية بالطرق العمومية والفرعية والمقالب العمومية والأهلية وتجمعات المخلفات والأتربة بطريق عبدالمنعم عمارة، شارع محمد على، كوبري تحيا مصر، نفق الثلاثيني، كوبري الجلاء، ميدان الملك فهد بمنطقة البهتيني، البلاجات وذلك بمعدات حي أول الإسماعيلية؛ حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للحي.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، خاصة فيما يخص النظافة والإنارة العامة.

في إطار توجيهات محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لموجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، قامت اليوم الوحدة المحلية لحي ثالث وأطقم الطوارئ وسيارات الكسح بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار بنطاق الحي حيث تم رفع تجمعات المياه على امتداد شارع فؤاد عزيز غالي، شارع الميرلاند بمنطقة السابعة، أرض الجمعيات، طريق صبري مبدى، شارع الكوكاكولا، ومحيط قسم ثالث.

في السياق، نظمت مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية، فاعلية بقصر ثقافة الإسماعيلية علي هامش المؤتمر الاقتصادي الذي دشنه الرئيس السيسي اليوم لمتابعة فاعليات المؤتمر وآثاره وورش العمل المقامة علي هامشه.

وحضر الفعالية ما يقرب من 300 شخص من طلبة جامعة قناة السويس وأعضاء المبادرة في قطاعات التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب.

متابعة كلمة الرئيس السيسي

واستمع الحضور لكلمة الرئيس السيسي، تمهيدًا لمناقشة حوارية بين طلاب الجامعة واعضاء المبادرة حول الأفكار الاقتصادية التي يمكن تنفيذها في الفترة الحالية لدعم الاقتصاد المصري.

حضر الفعالية أحمد سعد، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، ود. أحمد علي، منسق مبادرة حياة كريمة بأبوصوير، وسامح عثمان منسق مدينة التل الكبير بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس محمد فراج منسق مركز الإسماعيلية، والدكتور طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.

وتأتي الفعالية ضمن مبادرات مؤسسة حياة كريمة لفتح مناقشات مع الشباب والتعرف علي أفكارهم والعمل على تطويرها وتنفيذها.