العثور على جثة مواطن مهشم الرأس بمدخل عقار بمنطقة الحلمية الجديدة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مواطن مهشم الرأس بمدخل عقار بمنطقة الحلمية الجديدة.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة تفيد بوجود جثة بمدخل أحد العقارات بمنطقة الحلمية الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة مواطن في العقد الخامس من العمر مهشم الرأس، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، للتأكد من كون الواقعة حادث سقوط أم هناك شبهة جنائية في الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم.