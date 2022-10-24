برج خليفة يضىء بالسلسلة الوثائقية «أم الدنيا» أحدث أعمال منصة WATCH IT

قدم برج خليفة بدبى عرضًا لفيديو تضمن جزءًا من السلسلة الوثائقية الدرامية «أم الدنيا» ومجموعة الأعمال الأصلية التى أطلقتها منصة WACHT IT خلال عام 2022، والتى ستطلقها خلال الأشهر المقبلة.

وقدم أطول برج فى العالم عرضًا ضوئيًا مذهلًا أضاء سماء مدينة دبى وشاهده الآلاف من السائحين، شمل جزءًا من وثائقى «أم الدنيا» الذى أطلقته المنصة أول الشهر الجارى، وكذلك تنويهًا عن أحدث الأعمال المقبلة، مسلسل «اتزان» ومسلسل «بالطو وفانلة وتاب» وفيلمى «سيوة- النداهة» و«الباب الأخضر» الذى ستطلقه WATCH IT قريبًا.

كما أبرز العرض الضوئى المبهر على برج خليفة بعض أعمال منصة WATCH IT، الأصلية الأخرى مثل مسلسل «ريفو وجدران وتحقيق وشيف بالبيت».

وأطلقت منصة WATCH IT، الرائدة فى إنتاج وبث المحتوى الترفيهى العربى على الإنترنت، فى بداية أكتوبر الجارى السلسلة الوثائقية الدرامية «أم الدنيا»، وهى الأولى من نوعها التى تسرد تاريخ الحضارات التى مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالى.

السلسلة التى تتكون من 15 حلقة، تسرد فى إطار تشويقى وإنسانى بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته حتى العصر الحديث. وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصرى القديم منذ حوالى عشرين ألف عام، مرورًا بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات. الحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات مهمة فى تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعدًا إنسانيًا ودراميًا لأول مرة يتم استخدامه فى سرد تاريخ مصر القديمة.

عن WATCH IT

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، فى خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامى والسينمائى المصرى والعربى وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربى فى كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورًا كبيرًا منذ تأسيسها فى إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى متنوع من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. وبدأت WATCH IT فى نهاية 2021 فى التوسع فى إنتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع فى عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصًا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم، حيث تحرص المنصة على تقديم محتوى متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الأذواق والفئات مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربى فى العالم.