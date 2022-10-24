الإثنين 24 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

تأجيل محاكمة متهم وشقيقته بقتل ربة منزل فى البرلس لـ26 ديسمبر

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الإثنين، قرارًا بتأجيل محاكمة مزارع وشقيقته، على خلفية اتهامهما بقتل ربة منزل بعد استدراجها وطعنها بسلاح أبيض "سكين"، وإخفاء الجثة بحرقها بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة إلى جلسة يوم 26 ديسمبر المقبل، وذلك للاطلاع على بعض المستندات الخاصة بأوراق القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي عبد التواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة. 

كان المستشار سعود محمد نجيب المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "م.ر.ع.ف.س"، 38 عامًا، مزارع ويقيم بقرية الشيخ مبارك، التابعة لمركز البرلس، وشقيقته "ر"، 40 عامًا، ربة منزل، وتقيم بالساحل البحري التابعة لمركز البرلس، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهما في يوم 30 يناير 2022، بدائرة مركز البرلس قتلا المجني عليها علياء.ع.ا.ع.  بسبب خلافات بينهما.

وأخفى المزارع وشقيقته جثمان المجني عليها المذكورة دون إخبار الجهات المختصة، وقبل الكشف عليها من خلال نقل الجثة إلى مزرعة بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، وأشعلا النيران في الجثة لإخفاء معالمها، ودفنا رفاتها بعيدًا عن أعين الناس.

وكشف أمر إحالة المتهمين لمحكمة جنايات كفر الشيخ عن أن المتهم الأول المزارع ارتكب قتل المجني عليها المذكورة عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسلاح أبيض "سكين" بأن كال لها ضربتين استقرت إحداهما بكتفها، والأخرى بعنقها محدثًا إصابتها، التي أودت بحياتها قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقولات الخاصة بالمجني عليها عبارة عن هاتفين جوالين، ومصوغات ذهبية، وذلك عقب إتمام جريمته في مصيف بلطيم، كما وجه له اتهامًا بإحرازه سلاحًا أبيض، وأداة سكين، جركن بنزين بغير ترخيص، وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لحملهما.

وكشفت أوراق القضية عن المتهمة الثانية ربة منزل شقيقة المتهم الأول بأنها علمت بوقوع الجرائم محل الاتهامات المذكورة فأعانت شقيقها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء، بأن ساعدته في إخفاء أدلة تلك الجرائم، بأن نقلا سويًا جثمان المجني عليها بالأرض الكائنة بمنطقة النوبارية الجديدة مكان العثور على بقايا جسدها.

الجهات المختصة المستشار حسام محمد صالح المجني عليها تأجيل محاكمة أوراق القضية جنايات كفر الشيخ بسبب خلافات بينهما رئيس المحكمة قرية الشيخ مبارك

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