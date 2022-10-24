غدا.. ندوة عن «الأدب الصيني وترجماته إلى العربية» في مركز «قنصلية» الثقافي

تعقد في العاشرة صباح غد الثلاثاء، في مركز «قنصلية» الثقافي بوسط القاهرة، ندوة بعنوان «الأدب الصيني وترجماته إلى العربية».



وصرح الدكتور حسانين فهمي حسين، المشرف على فعاليات "قراء الأدب الصيني" في مصر، بأن هذه هي الندوة الأولى ضمن سلسلة لقاءات أدبية بعنوان "قراءات صينية"، التي تنظمها دار "صفصافة" للنشر والثقافة، بالتعاون مع "الشركة الصينية العامة لاستيراد وتصدير الكتب"، في إطار فعاليات "قراء الأدب الصيني حول العالم".



وتستضيف الندوة الكاتب الصيني الكبير "يوهوا" والذي ترجمت الكثير من أعماله إلى العربية، وذلك بمناسبة صدور أحدث أعماله رواية "مدينة ضائعة" وتصدرها لقوائم أفضل الأعمال الروائية الصادرة في الصين، وفوزه بالجائزة البلاتينية عن الرواية نفسها في مهرجان الربيع الأدبي بالصين.



وأوضح الدكتور حسانين أن الندوة التي سيديرها ستقام في حضور عدد من الكتاب والمحررين والمترجمين والباحثين والقراء من مصر والصين، مشيرا إلى أنه سبق له أن ترجم أكثر من عمل للكاتب "يوهوا"، منها: "مذكرات بائع الدماء"، "صيف حار وقصص أخرى"، و"الماضي والعقاب وقصص أخرى".



وبدأ "يوهوا" مشواره مع الكتابة عام 1983، وأول عمل أدبي له هو قصة قصيرة بعنوان "النجوم" ونشرها عام 1984 في العدد الأول من مجلة "أدب بكين"، قبل أن يلتحق بعدها للدراسة بمعهد لوشون للأدب بجامعة المعلمين ببكين، وهو المعهد الذي تخرج منه مويان وعدد كبير من رواد الأدب الصيني المعاصر.



أبدع "يوهوا" عددا من الأعمال في القصة والرواية والمقالة، حازت شهرة كبيرة داخل وخارج الصين، وكانت من أوائل الأعمال الأدبية المعاصرة لأبناء جيله التي ترجمت إلى عدة لغات أجنبية، من أهمها روايات: "مناجاة تحت المطر" (1991)، "على قيد الحياة" (1992)، "مذكرات بائع الدماء" (1995)، "الشقيقان" (2005) و"اليوم السابع" (2013)، وترجمت أعماله إلى أكثر من عشرين لغة، وحصل "يوهوا" على جائزة ''جرينزان كافور" الإيطالية، و"وسام الفنون والآداب بدرجة فارس" من فرنسا، و"جائزة الإسهام المتميز في الكتاب الصيني" وغيرها من الجوائز المحلية والعالمية.

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