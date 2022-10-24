القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الدراسات العليا

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية من الطلبة الذكور خريجى الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على الدراسات العليا (دبلومة الدراسات العليا - الماجستير – الدكتوراه) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2022.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة.

وقال مدير الأكاديمية العسكرية المصرية إن التخصصات المطلوبة تشمل كليات الحقوق والتجارة والزراعة والتربية الرياضية والعلوم تخصصات ( فيزياء - بيولوجى - كيمياء - كيمياء حيوية - كيمياء مزدوجة - ميكروبيولوجى - حواسب ) وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي واللغات تخصصات (إنجليزى - فرنسى) والآداب تخصصات (علم نفس - اجتماع - إعلام وصحافة).

ويشترط للحاصلين على دبلومة الدراسات العليا والماجستير ألا يزيد السن فى 1 / 1 / 2023 عن (30) سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن (34) سنة، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عامًا ميلاديًا فقط.

وبالنسبة للشروط العامة للقبول يشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين جنسيات أخرى، وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيًا من أى (كلية - معهد - مدرسة) عسكرية أو مدنية، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم وألا يقل الطول عن (170) سم.

وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام فى حالة عدم اللياقة الطبية، وأن يجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار فى نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام فى حالة عدم اجتيازه الاختبار، وأن يؤدى بنجاح اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والكشف الطبى المتقدم والذى يشمل التحاليل التخصصية المتقدمة، ويجتاز الاختبار الشخصى (كشف الهيئة)، وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول صحيحة، ويكون الطالب حاصلًا على المؤهل من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس (المعاهد العليا - الأكاديميات)، وأن يكون مؤهل الدراسات العليا (دبلومة الدراسات العليا - الماجستير - الدكتوراه) أكاديمى فى نفس التخصص ويسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط.

علمًا بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو (tansiq.mod.gov.eg)، وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو (tansiq.mod.gov.eg) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26/ 10/ 2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 11/ 2022 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيًا.

وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 10/ 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 10/ 11/ 2022 وسيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف.