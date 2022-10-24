إحالة عاطل لاتهامه بسرقة شقة في مدينة نصر للمحاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية لمحكمة الجنح.

وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من شخص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن شقيق حارس العقار وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم «ج.ا» عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه في شراء دراجة نارية وهاتفي محمول وبعض المتطلبات الشخصية.

وتم بإرشاده ضبط هاتفي المحمول، والدراجة النارية متحصلات واقعة السرقة بمسكنه وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.