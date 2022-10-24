الإثنين 24 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البابا فرنسيس يستقبل ماكرون للمرة الثالثة فى الفاتيكان

البابا فرنسيس والرئيس
البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي
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استقبل البابا فرنسيس الإثنين في الفاتيكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الثالثة منذ توليه الرئاسة، على خلفية الحرب في أوكرانيا والجدل حول الموت الرحيم في فرنسا.

ووصل الرئيس الفرنسي برفقة زوجته بريجيت الى القصر البابوي المتاخم لكاتدرائية القديس بطرس في روما لعقد لقاء خاص مع الحبر الأعظم.

اللقاء الثنائي مع الحبر الأعظم يفترض أن يليه لقاء مع المسئول الثاني في الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وكذلك مع "وزير" خارجية الفاتيكان بول غالاغر.

وهو اللقاء الثالث لماكرون مع البابا، حيث عقد الأول في يونيو 2018 والثاني يعود الى سنة على الأقل في نوفمبر 2021.

ويزور الرئيس ماكرون روما منذ الأحد حيث ألقى خطابا خلال افتتاح قمة بين الأديان حول السلام نظمته الجمعية الكاثوليكية الإيطالية سانت ايجيديو.

واعتبر ماكرون في خطابه أن "السلام ممكن" في أوكرانيا حين "يقرره الأوكرانيون".

بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يتوقف البابا عن التنديد بالنزاع منذ فبراير محاولا في الوقت نفسه الإبقاء على حوار دبلوماسي مع موسكو والكنيسة الارثوذكسية الروسية التي تميل كثيرا إلى مواقف الكرملين.

ودعا ماكرون الذي قدم نفسه على أنه "رئيس جمهورية علمانية ذات تاريخ معقّد أحيانا مع الأديان"، هذه الأخيرة إلى "المقاومة".

وتحدّث ماكرون "عن واجب المقاومة لدى الأديان"، مشيرا إلى "وجوب الدفاع عن الكرامات".

بحسب الإليزيه فان اللقاء يفترض أن يتناول أيضا الجدل الدائر داخل المجتمع الفرنسي حول مواضيع مثل استقبال اللاجئين أو الموت الرحيم.

وكان البابا عبر عن معارضته الجمعة للموت الرحيم خلال خطاب ألقاه أمام نواب فرنسيين فيما تستعد باريس لاطلاق اتفاقية مواطنيه حول هذه المسألة الحساسة للتوصل الى احتمال تغيير القانون.

التقى الرئيس الفرنسي مساء الأحد رئيسة الوزراء الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني ليصبح أول رئيس أجنبي يجتمع مع زعيمة الحزب اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" (أخوة إيطاليا) الفائز في الانتخابات في سبتمبر في إيطاليا.

وسيلتقي الإثنين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على غداء خاص.

البابا فرنسيس الفاتيكان إيمانويل ماكرون أوكرانيا فرنسا روما ماكرون

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وائل لطفي

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