الإثنين 24 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى توقع بروتوكولى تعاون مع «التعليم» و«الهجرة»

توقع بروتوكول تعاون
توقع بروتوكول تعاون مع التعليم
ads

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد أجيال من الشباب قادره على المشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب داخل وخارج الجمهورية ، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكولى تعاون مع كلاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لعدد (100) مدرسة من مدارس التعليم الفنى بدءاً من العام الدراسى 2022/2023 ، بالإضافة إلى تأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر قادرة على ممارسة القيادة فى شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجى.

May be an image of 2 people, people standing and indoor

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أح عماد أحمد زكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوعية الشباب بكافة القضايا المجتمعية لتعزيز الإنتماء والولاء للوطن بالداخل والخارج ، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم العلمية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكافة الجهات المعنية بالدولة.

May be an image of 4 people, people standing and indoor

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته البالغة بتوقيع البروتوكول مع القوات المسلحة لما تمتلكه من قدرات وإمكانيات علمية متميزة ، متطلعًا أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمصر .

May be an image of 2 people, people standing and indoor

وأشادت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بجهود القوات المسلحة المستمرة وحرصها على تنظيم الفعاليات المتميزة التي من شأنها تدريب وتأهيل شباب مصر بالخارج والعمل على غرس روح الولاء والانتماء وتعزيز أواصر التواصل بينهم وبين وطنهم.

May be an image of 2 people and people standing

يأتى ذلك إنطلاقاً من دور القوات المسلحة الوطنى فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية ونشر الوعي المجتمعي بالتعاون مع كافة وزارات الدولة  المختلفة.

May be an image of 2 people, people standing and indoor

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى.. الوعى بالماضى أفضل طريقة لدخول المستقبل

الأكثر قراءة

الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية 23/10/2022

مدبولى للقطاع الخاص: «لو قادر توفر مليون فرصة عمل هندعمك»

تفاصيل فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية

مصرع 2 ونجاة طفل في حادث تصادم بالقليوبية

تكريم 185 دارسًا بعد حصولهم على شهادات محو الأمية بحضور محافظ بني سويف و أسقف ببا

حبس أبطال فيديو «مشاجرة السنج» على مقهى بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

المقص.. والإرهاب

محمود خليل

الفيلسوف الحكيم

ماجد حبته

روشتة اقتصادية فى 3 كلمات

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: فوبيا الإسلام الصينى بين الواقع والخيال!

لواء. محسن الفحام

مبادرة خداع جديدة

لواء.حمدى البطران

روايات مسكوت عنها

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «٢-٢»

سعيد المصرى

حكاية «البقاء لله»

صور

مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وأسوان فى الدورى العام

فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى