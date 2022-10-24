قوات الدفاع الشعبى والعسكرى توقع بروتوكولى تعاون مع «التعليم» و«الهجرة»

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد أجيال من الشباب قادره على المشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب داخل وخارج الجمهورية ، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكولى تعاون مع كلاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لعدد (100) مدرسة من مدارس التعليم الفنى بدءاً من العام الدراسى 2022/2023 ، بالإضافة إلى تأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر قادرة على ممارسة القيادة فى شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجى.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أح عماد أحمد زكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوعية الشباب بكافة القضايا المجتمعية لتعزيز الإنتماء والولاء للوطن بالداخل والخارج ، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم العلمية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكافة الجهات المعنية بالدولة.

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته البالغة بتوقيع البروتوكول مع القوات المسلحة لما تمتلكه من قدرات وإمكانيات علمية متميزة ، متطلعًا أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمصر .

وأشادت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بجهود القوات المسلحة المستمرة وحرصها على تنظيم الفعاليات المتميزة التي من شأنها تدريب وتأهيل شباب مصر بالخارج والعمل على غرس روح الولاء والانتماء وتعزيز أواصر التواصل بينهم وبين وطنهم.

يأتى ذلك إنطلاقاً من دور القوات المسلحة الوطنى فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية ونشر الوعي المجتمعي بالتعاون مع كافة وزارات الدولة المختلفة.