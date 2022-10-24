تقرير بريطانى: تسمية وزير المالية السابق ريشى سوناك كرئيس للوزراء اليوم

كشف تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الإثنين، عن أنه من المتوقع تسمية وزير المالية السابق ريشي سوناك كرئيس للوزراء الجديدة في وقت لاحق اليوم بعد أن انسحب بوريس جونسون من سباق قيادة حزب المحافظين، في حيث تصر الوزيرة "بيني موردونت" على أنها ستقاتل للحصول على المنصب على الرغم من أنها تبدو أقل بكثير من 100 مؤيد تحتاجها للبقاء في المنافسة.

ووفقًا للصحيفة، فإنه حتى الليلة الماضية، قال 155 نائبًا إنهم يدعمون "سوناك"، بينما تحدث 25 فقط دعمًا لموردونت، لكن هناك 54 شخصًا آخرين كانوا يأملون في عودة جونسون إلى رئاسة الوزراء، لم يكشفوا بعد علنًا لمن تحول ولاؤهم.

وعلى الرغم من ذلك، قال جونسون في وقت سابق إنه قد وصل في الواقع إلى "عقبة كبيرة جدًا تتمثل في 102 ترشيحًا"، ويعتقد أن هناك "فرصة جيدة جدًا" لنجاحه في مسابقة القيادة.

لكن رئيس الوزراء السابق، أضاف أن الاستمرار في محاولته من أجل العودة "لم يكن ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، مشيرًا إلى الحاجة إلى "توحيد" الحزب.

من المفهوم أنه أدرك أنه لا يستطيع تحقيق الوحدة عندما قدمت شخصيات رئيسية من حزب المحافظين مثل وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان ومؤيد البريكست البارز ستيف بيكر- وكلاهما يتمتع بشعبية في حزب المحافظين- دعمها لـ"سوناك".

والليلة الماضية لم يكن هناك رد فوري من معسكر سوناك، حيث ورد أن المصدر قال إن المستشار السابق "لا يأخذ أي شيء كأمر مسلم به"، وأنه "سيواصل التحدث إلى الزملاء" و"يناقش أفضل السبل لتوحيد الحزب ودفع البلاد إلى الأمام".

يأتي ذلك بعد أن بدا أن سوناك يتقدم أكثر في المنافسة أمس، حيث حصل أيضًا على دعم جرانت شابس، الذي حل محل برافرمان كوزيرة للداخلية بعد استقالتها هذا الأسبوع، ووزيرة العمل والمعاشات التقاعدية كلوي سميث.

كما قال وزير القوات المسلحة جيمس هيبي، إن سوناك "سيجمع بين حزبنا المنقسم ويعيد الاستقرار إلى حكومتنا".