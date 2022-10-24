مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث مرورى بطريق الواحات البحرية

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث مروري بطريق الواحات البحرية وتم تحرير محضر بالحادث وإحالته للنيابة العامة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بطريق الواحات البحرية.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية، ما أسفر عن مصرع عبد الرحمن عزمي 18 سنة فيما أصيب عمر عادل عبود 20 سنة.

جرى إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى الواحات للعلاج، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.