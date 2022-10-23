حبس ربة منزل لسرقتها حقائب الفتيات بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بسرقة حقائب خاصة بالفتيات من داخل إحدى الجامعات بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ٤ فتيات باكتشافهن سرقة حقائبهن وبداخلها هواتفهن المحمولة وبعض المتعلقات من داخل إحدى الجامعات بدائرة القسم .

بإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "لها معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها بطاقة تحقيق شخصية منتحلة صفة "طبيبة"، بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقرت بقيامها بالدخول للحرم الجامعى باستخدام البطاقة المضبوطة بحوزتها عقب ادعائها بكونها طبيبة ورغبتها فى حجز أحد الكورسات التدريبية بالجامعة - على خلاف الحقيقة- وأضافت بتحصلها على البطاقة عقب قيامها بسرقة متعلقات إحدى المواطنات، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة .

وتم بإرشادها بمسكنها ضبط الحقائب والهواتف المحمولة المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.