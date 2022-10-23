الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تعاين جثتي إفريقيين قتلا على يد 3 أشخاص بالأزبكية

النيابة
النيابة
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انتقل فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية، لمعاينة جثتي شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية لقوا مصرعهما على يد 3 أفارقة آخرين أثناء مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء، وكشف المناظرة عن وجود جروح غائرة بجثث المجني عليهما، وأنهما مصابين بطعنات ذبحية بالرقبة فضلا عن طعنات بالبطن والصدر.

وأمرت النيابة بتشريح جثث المجني عليهما والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ولقى إفريقيان مصرعهما، طعنا بالسكاكين على يد 3 أفارقة آخرين بمنطقة الأزبكية.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده نشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخصين يحملان جنسية دولة جنوب السودان وبهما طعنات أسلحة بيضاء.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفيين عاتبوا 3 أشخاص يحملون جنسية نفس الدولة، على معاكسة الفتيات التابعين لهما وتطورت لمشادة كلامية ومشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن مقتلهما، وتم نقل الجثتين للمشرحة، وألقى القبض على 3 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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