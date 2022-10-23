الأحد 23 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مرور الجيزة»: غلق جزئى للطريق السياحى لمدة أسبوع

غلق جزئي للطريق السياحي
غلق جزئي للطريق السياحي
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الأحد، عن غلق جزئي للطريق السياحي بواقع ٣ حارات مرورية بكل اتجاه بالتناوب حتى تقاطعه مع الطريق الدائري أعلى المنصورية لمدة أسبوع؛ لتطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية.

يبدأ الغلق السادسة صباح الثلاثاء المقبل وحتى الساعة الحادية عشرة يـوم الإثنين الموافق ٣١ أكتوبر الجاري، ويكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة ووضعت وسائل الأمن الصناعي في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

كانت محافظة الجيزة أعلنت عن تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي تحديداً في المنطقة المحصورة من بداية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري (محور المنيب) من أعلى طريق المنصورية حتى منتصف المسافة بالطريق السياحي في اتجاه طريق الفيوم وطريق الواحات.

وتشير المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقع (۳) حارات مرورية بكل اتجاه بالتناوب في الموقع المشار إليه، لمدة (7 أيام) ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق ۲٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ وحتى الساعة الحادية عشرة يـوم الإثنين الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢ على أن يكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية .

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات-الطواحين الضوئية- الحواجز الفسفوريةـ علامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "1كم – 500م - ١٠٠م") في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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