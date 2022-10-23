الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل وزوجته لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بالهرم

حبس
حبس
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل وزوجته لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وأدوات تستخدم في تصنيع المخدرات بالهرم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل وزوجته في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الهرم. 

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وأدوات تستخدم في التصنيع،  وسلاح ناري. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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