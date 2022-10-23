حبس حارس عقار عثر بحوزته على أسطوانة هيروين بحلوان

قررت نيابة حلوان، اليوم الأحد، حبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة حلوان، مفادها اتجار محمد عاشور، 29 سنة، حارس عقار ومقيم بمنطقة مصر العليا، محل عمله، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته اسطوانة هيروين وزنت 250 جراما، ومبلغ مالي 700 جنيه، وهاتف محمول.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.