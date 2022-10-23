تشريح جثة طفل ترعة المنصورية بمنشأة القناطر

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب غرق طفل في مياه النيل بترعة المنصورية في منشأة القناطر بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل أفاد بأنه أثناء لهوه اختل توازنه وسقط، ولم يتمكن من الخروج لعدم إجادته السباحة ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وأكدت تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي قسم منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها غرق طفل في مياه النيل بترعة المنصورية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل في الصف السادس الإبتدائي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.