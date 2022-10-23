تأجيل نظر قضية «كفن عين شمس» إلى 25 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، تأجيل نظر قضية كفن عين شمس، والمتهم فيها 35 متهما من عائلة المرغنية، بتهمة احتجاز مواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وفرض السيطرة وأعمال البلطجة، لجلسة 25 أكتوبر الجاري لاستكمال المرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم ١٥٩٣٩ / " لسنة ۲۰۲۱ جنايات عين شمس المقيدة برقم ١٦٢٨ لسنة ۲۰۲۱ كلي شرق القاهرة، أنهم خطفوا اثنين من المواطنين وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب والتعذيب بعد احتجازهم في مكان بعيد عن أعين المارة.

وأضافت التحقيقات أن عائلة المتهمين هم وذويهم هددت عائلة المجني عليهم بإيذائهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضي لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.

وشملت الاتهامات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحًا ناريًا مششخنًا وبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية مششخنة.