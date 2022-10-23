الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تطايرت عليه أجزاء حديد منصهر».. وفاة عامل بمصنع في الجيزة

جثة
جثة
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لقى عامل صهر حديد بأحد المصانع الكائنة في منطقة عرب أبو ساعد بدائرة قسم شرطة الصف جنوب الجيزة مصرعه، متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بالجسم.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تبلغ للواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه ورد لمركز شرطة الصف بلاغ من مستشفى الصف المركزي بوصول عامل يبلغ من العمر 58 سنة، عامل صهر حديد بأحد المصانع بعرب أبو ساعد دائرة المركز (متوفى) متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بالجسم.

وفقًا للتحريات التي أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس القطاع، أن أحد العمال المتواجدين بالمصنع قرر أنه حال تواجد المتوفى بجوار الفرن المعد خصيصا لصهر الحديد تطايرت عليه أجزاء من الحديد المنصهر؛ مما أدى إلى إصابته ووفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

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