انتشال جثة طفل غرق فى مياه ترعة المنصورية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة طفل غرق في مياه النيل بترعة المنصورية، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

تلقى المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها غرق طفل في مياه النيل بترعة المنصورية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل في الصف السادس الابتدائي.

وبسؤال والده أفاد بأنه أثناء لهوه اختل توازنه وسقط ولم يتمكن من الخروج لعدم إجادته السباحة ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.