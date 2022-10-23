الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرارات النيابة في مصرع عامل وإصابة آخر بمشاجرة الهرم

مشاجرة
مشاجرة
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لعامل تشاجر مع صديقه بالهرم بسبب خلافات مالية بينهما، ووضعه تحت الحراسة المشددة لحين تمثله للشفاء والتحقيق معه حول اتهامه بقتل صديقه.

كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بالإصابات التي أدت لوفاته، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا مفاده وجود قتيل ومصاب بمنطقة الهرم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة “م. ع”، يرتدى تيشيرت وشورت ومصاب بجروح وطعنات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم وتبين نشوب مشاجرة بين المتوفى وآخر مصاب تم نقله لمستشفى الهرم بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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