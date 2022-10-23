الأحد 23 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قتل بـ7 طلقات».. النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة عامل بالصف

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة عامل عثر عليه مقتولا بـ 7 طلقات بجبال منطقة الصف، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المجني عليه.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة الصف إخطارا من شرطة النجدة، يشير إلى وجود جثة لشخص مقتول وملقى بأحد الجبال بمنطقة الصف.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص مقتول بـ7 طلقات من سلاح آلى، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات واقتفاء أثر المتهمين بارتكاب الواقعة وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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