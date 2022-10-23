الأحد 23 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقط من علو.. مصرع مهندس داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر

جثة
جثة
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لقى مهندس مصرعه نتيجة سقوطه من علو خلال عمله بمصنع، في مدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.  

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من علو، داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر. 

بإجراء التحريات تبين أن مهندسا، خلال أداء عمله بالمصنع، اختل توازنه وسقط من علو، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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