كشف لغز العثور على جثة داخل أرض زراعية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية في الواحات البحرية بالجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر يفيد بالعثور على جثة شخص داخل أرض زراعية بالواحات البحرية بالجيزة.

وتشكّل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة بقيادة اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، وتبيَّن أن الجثة لعامل داخل إحدى الأراضي الزراعية، وحاول شخص سرقة متعلقاته وعندما انتبه له حاول منعه، وقام المتهم بضربه بآلة حادة حتى فارق الحياة وفر هاربًا.

وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن المقدم محمد فودة، رئيس مباحث قسم شرطة الواحات، من ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.