الأحد 23 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز العثور على جثة داخل أرض زراعية بالجيزة

جثة
جثة
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية في الواحات البحرية بالجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر يفيد بالعثور على جثة شخص داخل أرض زراعية بالواحات البحرية بالجيزة.

وتشكّل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة بقيادة اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، وتبيَّن أن الجثة لعامل داخل إحدى الأراضي الزراعية، وحاول شخص سرقة متعلقاته وعندما انتبه له حاول منعه، وقام المتهم بضربه بآلة حادة حتى فارق الحياة وفر هاربًا.

وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن المقدم محمد فودة، رئيس مباحث قسم شرطة الواحات، من ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى.. الوعى بالماضى أفضل طريقة لدخول المستقبل

الأكثر قراءة

الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية 23/10/2022

تفاصيل إحالة عضو بـ«مهندسين الجيزة» للتحقيق ومنعه من حضور جلسات مجلس الفرعية

تفاصيل فعاليات الـ 100 مليون شجرة بالأسمرات جنوب القاهرة

المؤتمر الاقتصادى.. الشعب للرئيس السيسى: «معاك هنطلع خطوة خطوة» (فيديو)

الرئيس السيسى يتفقد جوًا سير الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية

الوسيط الأمريكي: توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفيلسوف الحكيم

ماجد حبته

روشتة اقتصادية فى 3 كلمات

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: فوبيا الإسلام الصينى بين الواقع والخيال!

لواء. محسن الفحام

مبادرة خداع جديدة

لواء.حمدى البطران

روايات مسكوت عنها

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «٢-٢»

سعيد المصرى

حكاية «البقاء لله»

ماجد حبته

.. وبدأ المؤتمر الاقتصادى

صور

فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022

مهرجان الموسيقى العربية 2022.. حفل نادية مصطفى

مؤتمر صحفي للإعلان عن المدير الفني للأهلي لكرة اليد

محطة تل أبيب

المزيد

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى