الأحد 23 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

28 نوفمبر.. النطق بالحكم على المتهمين بخلية استهداف الكنائس

المتهمين
المتهمين
ads

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية استهداف الكنائس، لجلسة 28 نوفمبر الحكم علي متهمين بقضية الكنائس.

صدر القرار بعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ المتهمين بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين ورصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائى يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى.. الوعى بالماضى أفضل طريقة لدخول المستقبل

الأكثر قراءة

الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية 23/10/2022

تفاصيل إحالة عضو بـ«مهندسين الجيزة» للتحقيق ومنعه من حضور جلسات مجلس الفرعية

تفاصيل فعاليات الـ 100 مليون شجرة بالأسمرات جنوب القاهرة

المؤتمر الاقتصادى.. الشعب للرئيس السيسى: «معاك هنطلع خطوة خطوة» (فيديو)

الرئيس السيسى يتفقد جوًا سير الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية

الوسيط الأمريكي: توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفيلسوف الحكيم

ماجد حبته

روشتة اقتصادية فى 3 كلمات

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: فوبيا الإسلام الصينى بين الواقع والخيال!

لواء. محسن الفحام

مبادرة خداع جديدة

لواء.حمدى البطران

روايات مسكوت عنها

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «٢-٢»

سعيد المصرى

حكاية «البقاء لله»

ماجد حبته

.. وبدأ المؤتمر الاقتصادى

صور

فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022

مهرجان الموسيقى العربية 2022.. حفل نادية مصطفى

مؤتمر صحفي للإعلان عن المدير الفني للأهلي لكرة اليد

محطة تل أبيب

المزيد

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى