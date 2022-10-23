المصريون يدعمون الرئيس السيسى بعد كلمته فى المؤتمر الاقتصادى (فيديو)

تابع المصريون في جميع أنحاء البلاد أحداث "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الموطنون عن سعادتهم بالمؤتمر، مشيدين بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسى خلال السنوات الماضية في قيادة البلاد.

وأكد المواطنون دعمهم المتواصل للرئيس السيسى، معبرين عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادى الذى منحهم أملًا فى تطوير الاقتصاد والنهوض بالعامل المصرى من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وقال المواطنون في رسالة إلى الرئيس السيسى: "معاك هنطلع خطوة خطوة.. بنشكرك على المصارحة والحوار".

وشدد المصريون على وقوفهم خلف الرئيس السيسى، مشيدين بالمشروعات الصحية وشبكة الحماية الاجتماعية والمشروعات الاقتصادية إضافة إلى مشروعات الحماية الاجتماعية والصحة، وحياة كريمة.