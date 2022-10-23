ضبط المتهمين باحتجاز ميكانيكي ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي المتهمين باحتجاز ميكانيكي داخل أحد المحلات بمنطقة بولاق الدكرور، مقابل طلب فدية للإفراج عنه.

تلقت مباحث قسم بولاق الدكرور بلاغا، يفيد تعرض ميكانيكي للخطف بمنطقة بولاق الدكرور، وطلب خاطفيه فدية لإطلاق سراحه.

تم عمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وتبين أن 3 أشخاص اختطفوا المجني عليه واحتجزوه بمحل ملك احدهم، وعلي الفور تم تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطتهم وتحرير الضحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة لاعتقادهم بأنه قام بسرقة التوك التوك الخاص بأحد المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة حيال المتهمين.