حجز صاحب مخزن «مبيدات حشرية» مجهولة المصدر وبدون ترخيص بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحجز صاحب مخزن لتعبئة المبيدات الحشرية "بدون ترخيص" 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط وبحوزته كمية كبيرة من المبيدات مجهولة المصدر داخل المخزن بمنطقة حلوان.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط صاحب مخزن لتعبئة المبيدات الحشرية، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المبيدات الحشرية المقلدة والمغشوشة، واستخدام علامات تجارية "غير مسجلة" ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات دالة على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (3085 عبوة مبيد حشرى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.