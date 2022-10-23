الأحد 23 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب مخزن «مبيدات حشرية» مجهولة المصدر وبدون ترخيص بحلوان

حبس
حبس
ads

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحجز صاحب مخزن لتعبئة المبيدات الحشرية "بدون ترخيص" 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط وبحوزته كمية كبيرة من المبيدات مجهولة المصدر داخل المخزن بمنطقة حلوان.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط صاحب مخزن لتعبئة المبيدات الحشرية، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المبيدات الحشرية المقلدة والمغشوشة، واستخدام علامات تجارية "غير مسجلة" ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات دالة على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (3085 عبوة مبيد حشرى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى.. الوعى بالماضى أفضل طريقة لدخول المستقبل

الأكثر قراءة

الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية 23/10/2022

تفاصيل إحالة عضو بـ«مهندسين الجيزة» للتحقيق ومنعه من حضور جلسات مجلس الفرعية

المؤتمر الاقتصادى.. الشعب للرئيس السيسى: «معاك هنطلع خطوة خطوة» (فيديو)

تفاصيل فعاليات الـ 100 مليون شجرة بالأسمرات جنوب القاهرة

الوسيط الأمريكي: توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. الخميس

«تطايرت عليه أجزاء حديد منصهر».. وفاة عامل بمصنع في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفيلسوف الحكيم

ماجد حبته

روشتة اقتصادية فى 3 كلمات

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: فوبيا الإسلام الصينى بين الواقع والخيال!

لواء. محسن الفحام

مبادرة خداع جديدة

لواء.حمدى البطران

روايات مسكوت عنها

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «٢-٢»

سعيد المصرى

حكاية «البقاء لله»

ماجد حبته

.. وبدأ المؤتمر الاقتصادى

صور

فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022

مهرجان الموسيقى العربية 2022.. حفل نادية مصطفى

مؤتمر صحفي للإعلان عن المدير الفني للأهلي لكرة اليد

محطة تل أبيب

المزيد

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى