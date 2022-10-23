الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الاقتصاد المصري في 40 عاما.. وماذا بعد؟»: خارطة طريق للمستقبل

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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انطلقت صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.
 

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وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى.. الوعى بالماضى أفضل طريقة لدخول المستقبل

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