الأحد 23 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مواطنو البحيرة للرئيس السيسى خلال متابعة المؤتمر الاقتصادى: «كلنا معاك يا ريس» (فيديو)

جريدة الدستور
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تجمع مئات المواطنين في محافظة البحيرة، خصوصا من العمال، لمتابعة تفاصيل المؤتمر الاقتصادي، وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر، التي كشف فيها حجم التحديات الاقتصادية للدولة المصرية.

وأعرب المواطنون عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادي الذي منحهم أملأ في تطوير الاقتصاد والنهوض بالعامل المصري من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدوا أن الشعب يعلق آمالا كبيرة على القيادة السياسية في النهوض بالوضع الاقتصادي المصري وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية كما تعودنا على ذلك في كافة الأزمات السابقة والتي ضربنا بها مثالا يحتذى به في العالم كله والتي من أبرزها التغلب على جائحة كورونا، مؤكدين  أنهم يقفون خلف الرئيس السيسي.

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

كما أشاد المواطون بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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