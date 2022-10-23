المشدد 3 سنوات لمتهم بخطف شخص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بخطف شخص بالإكراه وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز العسيرات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد محمد، وإيهاب عبدالمنعم أبو سالم، بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وترجع أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز العسيرات عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة خطف المجني عليه بالاشتراك مع آخرين، بأن قام بضربه وتكبيله بالحبال وخطفه وإرهابه بغرض تخويفه لمدة ساعة ونصف وإطلاق النار في الهواء لبث الرعب في قلبه.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.