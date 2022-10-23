مواطنو بنى سويف للرئيس السيسى خلال مشاهدة المؤتمر الاقتصادى: «ربنا يخليك يا ريس» «فيديو»

احتشد مئات المواطنين في محافظة بني سويف، لمتابعة المؤتمر الاقتصادي وكذلك كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كشفت حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المسألة الاقتصادية.

وشكر المواطنون، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعربوا عن سعادتهم بالمؤتمر الاقتصادي، خصوصاً أنه كاشف لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وقالت إحدى المواطنات، موجهة حديثها للرئيس السيسي: «ربنا يخليك لمصر وشعبها».

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلاً عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

كما أشاد المواطنون بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.