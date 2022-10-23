السيسى: رصيد الحكومة فى آخر 50 سنة لم يكن كافيًا لاتخاذ قرارات صعبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رصيد القيادة السياسية والحكومة في الـ50 سنة الأخيرة لم يكن بالقوة اللازمة لوضع خارطة طريق صعبة تحتاج إلى سنوات عمل.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: «على مدار الـ50 سنة اللي فاتوا باستثناء عبد الناصر هل كانت القاعدة الشعبية والحكومة تقدر تتحمل قرارات صعبة تأخذ سنين طويلة.. لا».

وأكد السيسي أن قدرات الدولة لم تكن كافية لتلقي ضربات هائلة مثل صراعات الحروب، موضحا أن الدولة مرت بظروف وحروب عديدة منها حرب اليمن و1967 وأكتوبر وموجات الإرهاب وتأثيرها على التنمية.

وأضاف: «قلت إن 2011 كانت بمثابة إعلان وفاة للدولة، والبعض زعل من التصريحات.. محدش قال التظاهر في دولة معينة يخلي الدولار الموجود في البلد مش موجود في البنوك».