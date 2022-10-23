تداول 29 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة، و3 آلاف و573 شاحنة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان اليوم الأحد أنه تم استقبال السفينة( PRINCESS LAYLA )التي ترفع علم سيرليون القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 28ألفا و 107 أطنان من القمح ، والسفينة (FIVOS ) التي ترفع علم جزر مارشال القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 54 ألفا و371 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص ،وذك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.

وأضاف أن الصادر من الحاويات بلغ 109حاويات مكافئة، وبلغت حاويات الترانزيت 59 حاوية مكافئة، مشيرا إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة 2604 أطنان قمح متجهين لصوامع (شبرا - كوم أبو راضي) ،ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118 ألفا و240 طنًا وبمخازن القطاع الخاص 152 ألفا و930 طنًا.

وأشار إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 18 ألفا و728 طنا و شملت 300 طن رخام، 5 آلاف و 850 طن أسمنت معبأ ، 5.5 ألف طن ملح ، و 7078 طن بضائع متنوعة ، لافتا إلى الواردات من البضائع العامة بلغت 46 ألفا و 486 طنا تضمنت 22002 طن قمح ، 6.9 ألف طن ذرة،6.2 ألف طن خردة ، 2689 طن ميثانول ، 7200 طن سكر ، 1495 طن خشب زان.

وكان ميناء دمياط قد استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرته 5 سفن، ووصل إجمالي السفن الراسية بالميناء 29 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال "MARAN GAS KALYMNOS"، والتي ترفع علم اليونان، و يبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، والمقرر لها تحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال.