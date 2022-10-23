المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وجاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، وذلك تمهيدًا لأن يتم المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال اجتماع الحكومة المقبلة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية، الخميس المقبل، للمصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بشكل نهائي.

وأرسل آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل، مسودة الاتفاقية النهائية إلى كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ويائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن ثم أعلنا موافقتهما على الاتفاق.