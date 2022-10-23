الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس ديلر 4 أيام بتهمة ترويج المخدرات على عملائه بالجيزة

حبس ديلر
حبس ديلر
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أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه.

باتخاذ الإجراءات ورصد تحركات المتهم، ومتابعته في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة عاطل الاتجار المواد المخدرة رجال المباحث

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وائل لطفي

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