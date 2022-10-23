الأحد 23 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

توافد الحضور على فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادى- مصر 2022 (صور)

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي
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توافد الحضور على مقر انعقاد فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي ينعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر.

تنطلق اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات. 

فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى.. انفتاح ثانٍ على أسس سليمة

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