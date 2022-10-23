الأحد 23 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طهران: واشنطن أرسلت إلينا للإسراع فى التوصل إلى اتفاق نووى

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يوم السبت إن بلاده تلقت رسالة من الولايات المتحدة تعبر عن رغبة واشنطن في سرعة التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

 

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن عبداللهيان، الذي يزور أرمينيا حاليًا، قوله في بيان "قبل ثلاثة أيام، تلقينا رسالة من الولايات المتحدة، وأبلغناهم بأنه يجب تسوية الاتهامات الموجهة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي الإيراني" قبل أي اتفاق.

 

وردًا على سؤال حول تصريحات المسئولين الأمريكيين بشأن رفع المفاوضات النووية من جدول الأعمال الأمريكي، قال "الأمريكيون متناقضون في كلامهم وسلوكهم، لأنهم في رسالتهم "الأخيرة" كانوا في عجلة من أمرهم للتوصل إلى اتفاق".

 

وتابع أنه في حين أن الولايات المتحدة مستمرة في تبادل الرسائل مع إيران، فإنها "تسعى لممارسة ضغوط سياسية ونفسية (على إيران) وتريد الحصول على تنازلات في المفاوضات".

 

وأكد "نحن لا نقدم أي تنازلات للجانب الأمريكي، ونتحرك في إطار المنطق وإطار اتفاق يحترم الخطوط الحمراء لإيران، ولكن في نفس الوقت لا نترك طاولة المفاوضات".

 

وكانت إيران قد وقعت الاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل المشتركة، مع القوى العالمية في يوليو 2015، ووافقت على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عن البلاد. ومع ذلك، انسحبت واشنطن من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات أحادية الجانب على طهران، مما دفع الأخيرة للتخلي عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاقية.

 

وبدأت المحادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في أبريل 2021 في العاصمة النمساوية، فيينا. ولم تسفر الجولة الأخيرة من محادثات فيينا التي عقدت في أوائل أغسطس الماضي عن أي تقدم ملموس.

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وائل لطفي

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