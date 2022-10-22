جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب داخل شقته فى بولاق الدكرور

تسببت جرعة مخدرات زائدة في مصرع شاب ببولاق الدكرور، حيث عثرت أجهزة الأمن على جثته متوفيًا داخل شقته.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة، بالعثور على جثة شاب متوفي داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "رامي. ع. م"، وبالفحص تبين وجود عدة إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات والعرض على الطب الشرعي تبين أنه توفي نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.