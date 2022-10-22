حبس بقال هتك عرض طفلة داخل محل بحلوان

أمرت نيابة حلوان، اليوم، بحبس بقال 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة هتك عرض طفلة داخل المحل ملكه، أثناء قيامها بشراء حلوى منه.

وتلقى المقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمنشية جمال عبد الناصر، دائرة القسم، تتهم فيه المدعو "محمد الهادي. ع"، 72 سنة، صاحب محل بقالة ومقيم بمنشية جمال عبد الناصر، لقيامه بالتحرش بنجلتها البالغة من العمر 7 سنوات، بملامسة أجزاء حساسة من جسدها وتقبيلها داخل محل البقالة الخاص به حال قيامها بشراء بعض الحلوى، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة ما ورد في البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية من قوة مباحث قسم شرطة حلوان، وأمكن ضبط المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.